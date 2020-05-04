В Нижнем Тагиле женщина выпала с пятого этажа и выжила

Вечером 3 мая в полицию от скорой помощи поступило сообщение, что возле дома № 28 по улице Каспийской в посёлке Старатель обнаружена женщина с травмами различной степени тяжести. Как сообщает паблик «Происшествия Тагила», она выпала с пятого этажа. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что 37-летняя пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина была госпитализирована, по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.