В Нижнем Тагиле женщина во время застолья убила своего собутыльника

В минувшую субботу в доме № 80 на Ленинградском проспекте 41-летняя женщина во время застолья убила ножом своего 36-летнего гостя. Ранее она не была знакома с мужчиной, потерпевший пришёл к ней в гости вместе с друзьями.

«Произошёл конфликт из личной неприязни из-за внезапно возникшей ссоры. В ходе инцидента обвиняемая с силой нанесла потерпевшему удар ножом в область грудной клетки, причинив своими действиями потерпевшему телесные повреждения, повлекшие его смерть через непродолжительное время на месте происшествия», — рассказали АН «Между строк» в Следственном комитете Дзержинского района.

Также в СК отметили, что обвиняемая ранее привлекалась за причинение телесных повреждений ножом. Но в тот раз потерпевший выжил и помирился с обидчицей.

Следователи провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей. Следственным отделом по Дзержинскому району тагильчанке предъявлено обвинение, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.