В Нижнем Тагиле женщина во время пьянки зарезала собственную мать 

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила вынес приговор 46-летней местной жительнице, которая во время пьянки зарезала свою 76-летнюю мать. Об этом АН «Между строк» рассказала помощник прокурора Тагилстроевского района Наталья Евдокимова.

Убийство произошло днём 25 июня 2022 года в доме № 70 на улице Металлургов, где женщины совместно распивали спиртное. В какой-то момент между ними возник конфликт из-за того, что мать стала упрекать дочь в тунеядстве. Когда пенсионерка начала выгонять дочь из дома, та схватила со стола нож и 12 раз ударила мать (11 раз в область шеи и один раз в плечо). Пожилая женщина умерла на месте. Затем подсудимая позвонила по номеру 112 и сообщила, что убила мать. Женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд признал её виновной по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорил к восьми годам колонии общего режима.