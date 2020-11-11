В Нижнем Тагиле женщина убила мужа за то, что он пропил деньги на продукты

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 47-летняя тагильчанка, которая убила мужа за то, что он пропил деньги и не купил к ужину нужные продукты. Трагедия произошла вечером 1 мая 2020 года в квартире одного из домов по улице Победы.

По данным следствия, женщина ждала 56-летнего супруга дома вместе с их общим ребёнком. Она дала мужу деньги и отправила в магазин за продуктами. Однако нигде не работающий глава семейства вернулся только с хлебом и в подвыпившем состоянии. Женщина в этот момент уже готовила ужин. Во время разборок с мужем из-за пропитых денег она сначала ударила его металлической ложкой для одевания обуви в область левой ключицы, а после воткнула нож ему в грудь, из-за чего тот скончался на месте происшествия.

По факту преступления в отношении тагильчанки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (105 УК РФ). Сейчас его расследование завершено, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области. Следствие собрало достаточную доказательственную базу для передачи дела с утверждённым обвинительным заключением в Тагилстроевский районный суд для его рассмотрения по существу.