В Нижнем Тагиле женщина совратила несовершеннолетнего сына своей подруги

В Нижнем Тагиле заведено уголовное дело на 24-летнюю тагильчанку, которая совратила несовершеннолетнего сына своей подруги. На момент совершения преступления мальчику было 13 лет. По версии следствия, с августа 2020 года женщина на протяжении трёх недель встречалась с подростком в своей квартире. Как пишет «Комсомольская правда Урал», о половой связи с обвиняемой парень сам рассказал своей подруге. Мать подростка узнала обо всём лишь недавно и сразу написала заявление в полицию. Женщина дала признательные показания. Расследованием занимается Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Обвиняемая ранее была судима за кражу.