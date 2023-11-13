В Нижнем Тагиле женщина пострадала во время пожара 

В Нижнем Тагиле 11 ноября в жилом доме на улице Свердлова, 5 произошёл пожар. Сообщение о ЧП поступило в единую диспетчерскую службу в 02:02.

На место происшествия выезжали 3 единицы техники и 7 человек личного состава сотрудников МЧС. По приезде первых подразделений установлено, что горит квартира на втором этаже. Во время пожара 58-летняя женщина получила отравление продуктами горения. В тяжёлом состоянии тагильчанку госпитализировали в больницу. Огнём повреждено домашнее имущество площадью 3 кв. м. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО, предполагаемой причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

По факту ЧП проводится проверка, точная причина возгорания устанавливается.