В Нижнем Тагиле женщина похитила у знакомой пенсионерки более 80 тысяч рублей

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой местной жительницы, которая обвинялась в краже денег у своей пожилой знакомой. По версии следствия, 6 ноября 2021 года обвиняемая похитила у 81-летней пенсионерки накопления в размере 80 тысяч рублей.

«Кроме того, подсудимая похитила банковскую карту, оформленную на имя потерпевшей, со счёта которой через банковский терминал сняла денежные средства в сумме 1000 рублей», — сообщает прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила.

Осуждённая вину в инкриминируемых преступлениях признала в полном объёме. Суд назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.