В Нижнем Тагиле женщина «похитила» саму себя ради выкупа от сестры

Полиция Нижнего Тагила столкнулась с преступлением, достойным детективного романа. В минувшую субботу 40-летней тагильчанке поступило несколько тревожных сообщений с номера её 32-летней сестры Ксении. По их содержанию стало понятно, что СМС отправлены неизвестным злоумышленником, сообщает источник издания «Известия»

В тексте говорилось о том, что искать сестру не следует и в полицию обращаться нельзя, иначе пропавшую ждёт расправа. Затем в сообщениях последовало требование о выкупе в размере 1 млн рублей, подкреплённое видеозаписью. На видео была изображена девушка с длинными русыми волосами, лицо которой было скрыто волосами, а рот заклеен скотчем.

По словам обеспокоенной женщины, её сестра должна была отправиться поездом в Екатеринбург. Знакомый Ксении, имеющий криминальное прошлое, подтвердил факт отъезда, но заявил, что ему ничего не известно о её текущем местонахождении.

Однако в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что Ксения не приобретала билет на поезд. Более того, сообщения своей сестре с требованиями выкупа она отправила сама, рассчитывая таким образом получить от неё крупную сумму денег.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» журналисту АН «Между строк» сообщили, что информация о данном происшествии не поступала. В настоящее время факт зарегистрирован.Сотрудниками полиции проводится проверка.