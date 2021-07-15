В Нижнем Тагиле женщина перевела мошенникам 300 тысяч рублей

В полицию Нижнего Тагила обратилась 56-летняя женщина, которая перевела на счёт мошенников 300 тысяч рублей. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», звонивший сообщил пострадавшей, что её счёт в банке взломали и необходимо перевести все имеющиеся деньги на резервный счёт. Действуя по инструкции, пенсионерка сняла 110 тысяч рублей и перевела денежные средства через банкомат по указанному номеру телефона.

Позже женщине вновь поступил звонок с того же номера. На этот раз неизвестный рассказал тагильчанке, что кто-то от её имени оформил кредит на 190 тысяч рублей. Звонивший убедил потерпевшую взять кредит на эту же сумму, снять наличные и снова перевести на резервный счёт. Всё это нужно было якобы для того, чтобы мошенники не смогли вывести деньги.

«Под давлением незнакомца женщина онлайн оформила кредит, сняла полученные средства, воспользовавшись тем же банкоматом, и перечислила на номер московского сотового телефона. Только позже, связавшись с банком, женщина поняла, что стала жертвой циничного обмана, и обратилась с заявлением в полицию», — добавили в ведомстве.

Сейчас в отделе полиции № 16 по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».