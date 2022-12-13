В Нижнем Тагиле женщина перевела аферистам почти 4 млн рублей, зная о мошеннической схеме «безопасных» счетов 

Накануне в Нижнем Тагиле жертвой телефонных мошенников стала 42-летняя женщина, которая перевела на «безопасные» счета почти 4 млн рублей. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина, звонивший потерпевшей и представившийся специалистом банка, сообщил, что с её аккаунтов были зафиксированы заявки на смену номера телефона, привязанного к банковскому счёту.

С целью «обезопасить» сбережения тагильчанки мужчина соединил её с «представителем Центрального банка», который подробно рассказал о порядке действий для «защиты» денег от мошеннических атак. Как отметила сама потерпевшая, она слышала о существовании подобных схем обмана, но убедительные непрекращающиеся звонки лжеспециалистов заставили её поверить в подлинность ситуации.

«Женщина, наслушавшись настоятельных рекомендаций от “работницы банка” Елены, сняла со своего вклада накопленную сумму в размере более миллиона рублей. Затем взяла 4 кредита почти на 3 миллиона рублей, а после перевела все эти деньги через банкоматы. В ходе разговора с потерпевшей общался якобы следователь СУ СК Валерий Акрапович, который с официального номера Следственного управления СК РФ по Свердловской области сообщал, что у него находится заявление о мошеннических атаках в сторону женщины. Лжеследователь просил никому не рассказывать об этой ситуации и сохранять тайну», — уточнили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

После того как женщина перевела деньги, она решила позвонить на официальный номер Следственного комитета и убедиться в том, что сотрудник по имени Валерий Акрапович действительно существует, но оказалось, что такого следователя в СК нет. Тогда пострадавшая окончательно поняла, что попалась на всем известную, но всё ещё рабочую схему.

Полицейские обратились с запросом в финансовые организации для выяснения информации о движении денежных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере).

В полиции напоминают, что ни представители банков, ни работники правоохранительных структур не звонят гражданам по вопросам денежных операций, не спрашивают никакие персональные данные, а тем более не рекомендуют перевести деньги на определённый счёт. В таких ситуациях нужно не терять самообладание, немедленно прекратить разговор с неизвестным и самому позвонить на телефон горячей линии либо обратиться в ближайший офис банка для получения достоверной информации.