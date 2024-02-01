В Нижнем Тагиле женщина отдала мошенникам более 1 млн, надеясь выгодно «инвестировать» в криптовалюту

В Нижнем Тагиле жертвой телефонных мошенников стала 44-летняя женщина, которая потеряла более 1 млн рублей, надеясь «инвестировать» в криптовалюту.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в середине декабря потерпевшая откликнулась на рекламу якобы от одного из российских банков, в которой рассказывали о поддержке россиян и возможности получать от государства до 100 тысяч рублей в месяц. Женщина перешла по ссылке и оставила свои контактные данные. На следующий день ей позвонил мужчина с неизвестного номера и представился сотрудником банка. Он рассказал, что заявка тагильчанки обработана и теперь ей будут оказывать всестороннюю поддержку на крипто-бирже, но за это женщина должна будет отдавать 25% от прибыли. Позже он позвонил через мессенджер и попросил перейти по ссылке, которую он отправил. После того как женщина прошла по ссылке, на её телефон было установлено приложение. Также аферист попросил установить программу «Скайп» для последующей работы. Вскоре через мессенджер с ней связалась некая «специалист» по работе на крипто-бирже, которая представилась как Светлова. Она стала рассказывать, как можно заработать большие деньги, но для этого нужно вложить не менее 1 млн рублей.

«27 декабря тагильчанка решила оформить онлайн-кредит на указанную сумму и перевести деньги по номеру телефона на некоего Ивана Николаевича. Сотрудник Светлова практически каждый день звонила клиенту, уверяя, что деньги работают и в ближайшее время можно будет выводить со счёта. Но потом якобы случились трудности с обналичиванием денег, чтобы перестраховаться, нужно внести ещё 50 тысяч рублей. Таких денег нет, призналась “инвестор”. Оказалось, будет достаточно пока и 30 тысяч, которые имелись у неё на карте. Эта сумма также через приложение банка ушла “Ивану Николаевичу”. А потом выяснилось, что нужен платёжеспособный поручитель без банковских долгов. Тут женщина заподозрила, что общалась с мошенниками, и решила самостоятельно войти в бизнес-приложение. Но не смогла, так как оно оказалось заблокировано. После этого никто из “специалистов крипто-биржи” с ней на связь не выходил. Окончательно убедившись в своих подозрениях, женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы», — сообщают в полиции.

В полиции напоминают, что нельзя передавать неизвестным лицам свои персональные данные, коды из СМС-сообщений, переходить по сомнительным ссылкам и устанавливать программы удалённого доступа в телефон.