В Нижнем Тагиле женщина на ВАЗ сбила пешехода

В минувшее воскресенье, 4 августа, в 18:55 у дома № 99 по улице Пархоменко ВАЗ-2110 на пешеходном переходе сбил 54-летнюю женщину. Как рассказали АН «Между строк» в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 45-летняя женщина на отечественной легковушке при повороте налево с улицы Пархоменко на улицу Красную не пропустила пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемой «зебре». По инерции автомобиль после наезда врезался в ограждение. Пострадавшую с переломом ноги и травмой головы госпитализировали в ЦГБ № 4.