В Нижнем Тагиле женщина на мотоцикле попала под колёса внедорожника (ФОТО)

31 июля около 8 часов утра на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием мотоцикла, за рулём которого была 31-летняя женщина.

Как рассказала АН «Между строк» сама мотоциклистка, она ехала со стороны улицы Циолковского в сторону Фестивальной, в это время водитель УАЗ «Патриот» двигался в обратном направлении. Разворачиваясь, он пересёк двойную сплошную и не предоставил преимущество двухколёсному транспорту, в результате чего произошло столкновение.

Водитель мотоцикла получила незначительные травмы: ушибы коленного и плечевого суставов, рваную рану на пояснице. Экипировка, по её словам, восстановлению не подлежит. Стаж вождения тагильчанки составляет 13 лет.