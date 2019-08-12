В Нижнем Тагиле женщина на иномарке сбила пенсионера-велосипедиста

Сегодня, 12 августа, около 15 часов в посёлке Горбуново произошло ДТП, в котором пострадал 84-летний мужчина. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 50-летняя женщина на Chevrolet Aveo двигалась в сторону Черноисточинска. У дома № 2 по улице Горбуновской иномарка сбила пожилого велосипедиста, который двигался в попутном направлении. С переломом шейки бедра и ушибленной раной головы пенсионера госпитализировали в ЦГБ № 2.