В Нижнем Тагиле женщина купила сигареты на 37 тысяч рублей, расплачиваясь найденной банковской картой

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершённая с банковского счёта» в отношении ранее судимой 38-летней местной жительницы. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», 1 января в дежурную часть обратилась 46-летняя жительница Москвы, приехавшая в Нижний Тагил в гости. Утром заявительница увидела в своём телефоне несколько сообщений о снятии денежных средств с её банковских карт. Покупки были сделаны в магазинах, на автозаправках на общую сумму более 37 тысяч рублей путём бесконтактной оплаты суммами до 1000 рублей. Проверив сумку, женщина обнаружила пропажу кошелька, в котором находилось 300 рублей и две банковские карты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность и опросили таксиста, который подвозил потерпевшую накануне, проверили торговые точки, где происходило снятие денег, изъяли записи камер видеонаблюдения.

Полицейские смогли установить, что картами расплачивалась женщина, а передвигалась она на том же самом такси, что и пострадавшая. Водитель такси рассказал оперативникам, что ночью у него были ещё заказы, помимо потерпевшей.

«Этим же вечером таксист подвозил до дома свою знакомую. Уже находясь на заднем сиденье, она попросила подвезти её в ближайший магазин. Потом по просьбе знакомой водитель провёз её ещё по нескольким круглосуточным магазинам, в том числе и на автозаправках на территории города и Пригородного района. Во всех торговых точках женщина покупала сигареты, объяснив знакомому, что готовит посылки в места лишения свободы. У водителя это не вызвало никакого сомнения, так как он знал, что в окружении женщины есть судимые граждане», — рассказали в полиции.

Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Она созналась, что нашла кошелёк в машине и решила воспользоваться банковскими картами для личных целей. Приобретённые сигареты она позже продала на одном из городских рынков за половину стоимости. Месяц назад женщина уже была осуждена за кражу и приговорена судом к обязательным работам. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.