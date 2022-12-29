В Нижнем Тагиле женщина-инвалид, поверив рекламе «акции» в соцсетях, лишилась более 23 тысяч рублей 

В Нижнем Тагиле 49-летняя женщина-инвалид в надежде получить деньги от объявленной в соцсетях «акции» лишилась более 23 тысяч рублей. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», увидев объявление «Всем пенсионерам по 40 тысяч рублей» на своей страничке, она решила порадовать себя «подарком».

Женщина перешла по ссылке, внесла свои данные и номер телефона в онлайн-форму. После этого ей позвонила девушка и сказала, что, заполнив анкету, тагильчанка стала участником конкурса, в котором в качестве приза полагается вышеназванная сумма. По условиям конкурса, чтобы получить эти деньги, необходимо внести первоначальный взнос в размере тысячи рублей. Потерпевшую устроило такое предложение.

Затем звонившая с московского номера девушка перевела разговор на неизвестного по имени Алексей. Он убедил женщину оформить в приложении банка кредитную карту с лимитом 24 тысячи рублей, а потом перевести деньги на дебетовую карту. Женщина назвала ему код из СМС-сообщения, после которого произошло списание с её карты 18 750 рублей. Далее тагильчанку попросили перевести ещё 3700 рублей на указанный номер карты, даже не объяснив, для каких целей. Она выполнила указания. После этого помощник Алексей больше не выходил на связь. Тогда тагильчанка поняла, что онлайн-предложение о вознаграждении было лишь приманкой для выманивания денег.

В преддверии новогодних праздников в полиции напоминают, что не нужно верить сомнительной рекламе в соцсетях, обещающей щедрые подарки. Информация обо всех полагающихся от государства выплатах всегда публикуется в официальных источниках.

«О бесплатном сыре, который бывает только в мышеловках, знает каждый, но почему-то регулярно в полицию поступают обращения тех, кто поддался на этот обман. Будьте внимательны, не забывайте о правилах общения с незнакомцами, не дайте возможности мошенникам вас обмануть», — советуют в полиции.