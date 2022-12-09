В Нижнем Тагиле женщина через прокуратуру добилась от Пенсионного фонда получения пособия на 15-летнего сына

В Нижнем Тагиле местная жительница через прокуратуру добилась получения пособия на 15-летнего сына. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, женщина пыталась оформить пособие на ребёнка через портал госуслуг, а также лично, обращаясь в отделение городского Пенсионного фонда, но ей отказали в получении выплат.

В фонде отказ обосновали тем, что среднедушевой доход семьи превышает уровень прожиточного минимума, установленный в регионе, поэтому пособия для подростка в данном случае не полагаются. После проведённой проверки, организованной по заявлению тагильчанки, прокуратура Ленинского района внесла представление об устранении нарушений требований федерального законодательства руководителю Пенсионного фонда РФ по Свердловской области. В результате заявительнице оформили денежную выплату на ребёнка с апреля 2022 года по апрель 2023 года.