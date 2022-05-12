В Нижнем Тагиле железнодорожник лишился двух пальцев, пытаясь остановить вагон

В Нижнем Тагиле 11 мая в депо на железнодорожной станции «Смычка» составитель поездов получил травму правой руки. Это произошло, когда мужчина пытался закрепить противооткатное устройство на путях в парке сортировки. Как сообщили АН «Между строк» в Нижнетагильской транспортной прокуратуре, железнодорожник лишился указательного и среднего пальца правой руки.

После инцидента Нижнетагильская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере охраны труда. В ведомстве отметили, что в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц.