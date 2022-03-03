В Нижнем Тагиле железнодорожник крал вагонные замедлители для сдачи в металлолом

В Нижнем Тагиле 32-летнего работника железнодорожного предприятия обвиняют в краже 25 вагонных горочных замедлителей. Как рассказали в Уральском управлении на транспорте МВД, эти устройства устанавливают на спускной части пути для снижения скорости движения вагонов.

По версии следствия, железнодорожник, в чьи обязанности входит обслуживание вагонных замедлителей, украл именно те колодки, которые были демонтированы с путей станции Смычка и приготовлены для утилизации.

«Все хищения осуществлял по одной схеме: складировал за раз 8 или 9 деталей в подготовленные заранее полипропиленовые мешки, грузил в багажник авто и вывозил в пункт приёма лома, звоня по дороге знакомому, который за денежное вознаграждение помогал в разгрузке. За похищенные детали злоумышленник выручил несколько десятков тысяч рублей. Ущерб составил 15 830 рублей», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено три уголовных дела по статье 158 УК РФ (кража).