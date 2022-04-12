В Нижнем Тагиле желающие стать чиновниками смогут пройти бесплатное обучение

В Нижнем Тагиле в связи с дефицитом квалифицированных управленческих кадров администрация будет за свой счёт отправлять на учёбу желающих стать чиновниками. Об этом сообщает ИА «Все новости».

Как отмечает издание, в мэрии была сформирована комиссия из юристов и специалистов по подбору персонала. Комиссию возглавили управделами городской администрации Мария Ивушкина, глава отдела муниципальной службы Юрий Сергушев и двое специалистов-кадровиков.

«Дефицит хороших специалистов есть в любой сфере. Касается он и муниципальной службы. Нам бы хотелось, чтобы тагильчане целенаправленно её выбирали, приходили с профильным образованием и работали на благо города. И у кого такого образования нет, мы готовы дать возможность его получить», — рассказал первый вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.

Отбор кандидатов будет производиться на конкурсной основе. Для участия необходимо предоставить пакет документов, который включает в себя заявление, анкету, копию паспорта, медсправку об отсутствии заболеваний, препятствующих муниципальной службе, копию трудовой книжки и справку о том, что гражданин впервые получает бесплатное очное высшее или среднее специальное образование.

Мэрия заранее сообщит о начале работы комиссии и предоставит информацию о том, куда подать документы. После вступительных испытаний победителя определят голосованием.

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