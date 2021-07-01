В Нижнем Тагиле жара спадёт в выходные

Тагильчане смогут отдохнуть от невыносимой жары уже в эти выходные. По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, на севере Свердловской области станет прохладнее уже в субботу.

Сегодня, 1 июля, в Нижнем Тагиле температура воздуха днём может достигать +33 градусов, ночью — +18 градусов. 2 и 3 июля воздух прогреется до +29...+30 градусов, ожидаются сильные дожди. Областное МЧС объявило штормовое предупреждение о непогоде до 3 июля включительно.

4 июля температура опустится до +22°С, в течение всего дня пройдут дожди с грозами и градом. В понедельник, 5 июля, станет ещё прохладнее — воздух прогреется максимум до +17 градусов.