В Нижнем Тагиле жара отступит ближе к выходным

Жара в Нижнем Тагиле спадёт во второй половине этой недели. По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, на севере Свердловской области станет прохладнее только в четверг.

Сегодня, 24 августа, в Нижнем Тагиле температура воздуха днём достигнет +33 градусов, местами может подниматься до +36. Ночью температура воздуха составит от +16 до +21 градуса. Также синоптики обещают кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 20 м/с.

25 и 26 августа воздух на севере области прогреется до +24 градусов, синоптики обещают небольшие дожди и ветер с порывами до 9 м/с.

В пятницу, 27 августа, температура опустится до +20, осадков в этот день не ожидается. В выходные станет ещё прохладнее — воздух прогреется максимум до +19 градусов, а ночью температура может опуститься до 5 градусов выше ноля.