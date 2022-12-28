В Нижнем Тагиле зажгли главную ёлку города, открыли ледовый городок и гигантский каток

Сегодня на Театральной площади Нижнего Тагила зажглись огни на главной городской ёлке. В этом году фишкой ледового городка стал 120-метровый каток с подсветкой. Несмотря на сильный мороз, сотни тагильчан пришли на центральную площадь города, чтобы увидеть новогоднее чудо. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой в этот вечер тагильчан развлекали творческие коллективы города.

«Мне очень нравится каток. Мы уже второй день ходим с дочкой кататься. Правда, проката пока не вижу, потому что самой тоже хочется встать на лёд. А вообще очень красивое освещение, каток почти как в Москве, но, конечно, в разы меньше», — говорит тагильчанка Наталья.

Вдоль катка установлены лавочки, где жители могут переобуться, однако заход на лёд не оборудован никаким ограждением или удобными бортами. Ещё до открытия каток пользовался большой популярностью среди детей и взрослых.

Ледовый городок в этом году посвящён юбилею Нижнего Тагила, а также сказочным и мультперсонажам. На площади разместились скульптуры всем знакомых героев российских и советских мультфильмов: Алёши Поповича, Буратино, Кота в сапогах, Винни-Пуха, кота Леопольда, Маши и Медведя, Русалочки, Незнайки и Лунтика, персонажей из «Ну, погоди!» (0+) и «Щенячьего патруля» (0+).

Рядом с 18-метровой елью традиционно стоят ледяной Дед Мороз и Снегурочка. Тагильчане, заходящие со стороны проспекта Ленина, попадают в огромный 9-метровый торт, который сверху украшен 300 свечами, напоминая о юбилейной дате.

Юные и совсем маленькие тагильчане могут прокатиться на горках разной высоты, а также однополосных и пятиполосных ледяных конструкциях. В этом году над ледовым городком летает сказочная Баба-яга, которая в 1980-е годы радовала жителей города. Из новинок в праздничном убранстве можно заметить 9-метровую «Арфу» и традиционные цифры наступающего года «2023» около драматического театра, а также светящуюся «Царь-Пушку» рядом с кинотеатром.

Городок обошёлся бюджету города в 11,4 млн рублей. В этом году чиновники под напором общественности решили отказаться от фейерверка на открытии ёлки. Но на что пойдут сэкономленные деньги — не уточняется. В 2019 и 2021 годах администрация Нижнего Тагила выделила на строительство ледового городка 11,5 млн рублей, а в 2020-м ледовый городок в Нижнем Тагиле стал одним из самых дорогих в России. Тогда его стоимость составила почти 23,5 млн рублей.