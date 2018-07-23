В Нижнем Тагиле завод «Уралхимпласт» оштрафовали на 400 тысяч рублей за вред экологии

Свердловский областной суд оставил в силе решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила о вынесении заводу «Уралхимпласт» штрафа в размере 400 тысяч рублей за нанесённый вред экологии, сообщает пресс-служба областного суда.

В ходе проверки, проводившейся с ноября по декабрь 2016 года сотрудниками Роспотребнадзора, на заводе были выявлены многочисленные нарушения в областях охраны атмосферного воздуха, использования и охраны водных объектов, обращения с отходами. В частности, загрязнение почвы вредными веществами в разы превышало нормативы.

«Вменённые в вину общества правонарушения состояли в длительном непрекращающемся нарушении законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, то есть являлись длящимися», — отмечается в сообщении суда.

Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу в декабре 2017 года вынес заводу постановления об административных правонарушениях. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила в марте 2018 года назначил «Уралхимпласту» наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Руководители завода попытались обжаловать решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, однако суд оставил решение без изменений.