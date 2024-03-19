В Нижнем Тагиле завершился второй футзальный чемпионат «Ночной футбольной лиги», победителем стала команда «ФК Гальянский»

В Нижнем Тагиле завершился второй футзальный чемпионат «Ночной футбольной лиги». В течение пяти месяцев девять уральских команд из Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды, посёлка Цементный боролись за звание чемпиона. Всего в сезоне было сыграно около 70 матчей. Итоговая игра прошла на площадке «Металлург Форум». В последнем туре сыграли «ФК Гальянский» (Нижний Тагил) и «ФК Титан» (Верхняя Салда). Победу в матче со счётом 1:0 и в чемпионате, набрав 38 очков, одержала тагильская команда.

В тройку лидеров вошли команды из Нижнего Тагила и Верхней Салды. Серебряным призёром стала местная футбольная команда «Пиранья», а бронзу взяли футболисты из ФК «Титан».

Отметим, что в каждом сезоне «Ночная футбольная лига» разыгрывает не только командные, но и персональные титулы. В четырёх номинациях победителями стали: лучший вратарь — Алексей Оносов, «ФК Титан» (Верхняя Салда); лучший ассистент — Никита Вохмянин, «Союз НТ» (Нижний Тагил); лучший бомбардир — Максим Зятьков, «Союз НТ»; лучший игрок — Михаил Галиулин, «ФК Гальянский».