В Нижнем Тагиле завели уголовное дело по статье об умышленном заражении школьницы ВИЧ-инфекцией

В Нижнем Тагиле завели уголовное дело в отношении ранее судимого 23-летнего местного жителя по статье об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина, зная, что болен ВИЧ, занялся сексом с 17-летней школьницей, при этом он не предупредил её о своей болезни и не использовал средства контрацепции.

Если следствием будет достоверно установлен факт заражения несовершеннолетней в результате интимной связи, мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы (часть 3 статьи 122 УК РФ).