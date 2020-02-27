В Нижнем Тагиле завели уголовное дело на детского дантиста с поддельным дипломом

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по статье УК РФ «Приобретение, хранение, использование заведомо поддельного официального документа» в отношение 29-летнего детского стоматолога Магсуда М., который занимался лечебной деятельностью без соответствующего образования.

Как сообщают «Вечерние ведомости», в 2018 году мужчина пытался устроиться в одну из стоматологических клиник в Дзержинском районе Нижнего Тагила, но её владелец усомнился в подлинности документа.

«Мы стали узнавать, и выяснилось, что диплом данного высшего учебного заведения в это время ему не выдавался. Более того, молодой человек должен был проходить интернатуру в течение двух лет, но направление от университета он предъявить не смог. Я тогда ему сразу сказал: Магсуд, не позорь профессию, иди и выучись нормально. Он меня не послушал. Потом смотрю — устроился в стоматологический центр на Октябрьском проспекте, детей лечит. Я сообщил главврачу о дипломе, но там лишь отмахнулись. То есть врач-стоматолог лечит зубы, имея на руках диплом с признаками подделки, но это никого не смущает, так получается?» — возмущается владелец клиники.

После обращения в полицию правоохранители завели на Магсуда уголовное дело. Позже выяснилось, что мужчина работал зубным врачом в разных клиниках с 2016 года. Он имеет медицинское образование, но только средне-специальное — зубной техник.