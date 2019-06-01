В Нижнем Тагиле защищающий детей бомж получил удар ножом в шею от инвалида-колясочника

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту нападения инвалида-колясочника на бездомного. Инцидент произошёл 31 мая около восьми часов вечера рядом с магазином «Пятёрочка» на Вагонке. По словам очевидцев, в адрес гуляющих у торговой точки детей начал нецензурно выражаться безногий мужчина на кресле-каталке. В какой-то момент за подростков заступился бомж, который находился неподалёку. После короткой словесной перепалки инвалид подъехал к бездомному и резко ударил его ножом в шею. Прохожие вызвали скорую помощь и полицию. Злоумышленник задержан, а пострадавший мужчина госпитализирован.