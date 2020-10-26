В Нижнем Тагиле зарегистрировано 10 новых заболевших коронавирусом

В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки выявлено 10 заболевших коронавирусной инфекцией, всего на территории Свердловской области заразился 281 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Помимо Нижнего Тагила, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+177), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского городского округа, Артёмовского, Берёзовского, Белоярского городского округа, Верхней Пышмы, Верхнего Дуброво, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Красноуфимска, Красноуральска, Краснотурьинска, Кушвы, Камышлова, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Рефтинского, Ревды, Серова, Североуральска, Слободо-Туринского района, Туринского городского округа, посёлка Уральский. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 34 782.

«Состояние 259 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 194 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 116 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 931. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 185 человек. Общее число выписанных достигло 26 763. Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 743», — сообщили в оперштабе.

В России за последние сутки выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 219 летальных исходов, полностью выздоровели 7574 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровело 1 146 096 человек.