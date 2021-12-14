В Нижнем Тагиле заработали уличные новогодние базары

Уличные торговые точки с новогодней атрибутикой открылись в Нижнем Тагиле. Об этом пишет ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Всего в городе в канун Нового года и праздничные выходные будет работать семь базаров по адресам: Черноисточинское шоссе, 15; Захарова, 5а; Окунева, 34; Ленинградский проспект, 83; Фрунзе, 19; Пархоменко, 119; Красноармейская, 42а.

Ещё пять домиков появятся на Театральной площади после открытия ледового городка. В них будут продавать выпечку, горячие напитки и новогодние сувениры. Также с 26 декабря на главной площади Нижнего Тагила откроется вагончик с горячими напитками.

Отметим, что продажа живых елей в магазинах и ларьках города в этом году не организована.