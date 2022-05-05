В Нижнем Тагиле заработали фонтаны 

В праздничные выходные в Нижнем Тагиле запустили городские фонтаны. Уже работают «Каменный цветок» в Комсомольском сквере и фонтаны в Театральном сквере, на проспекте Ленина, 46 у Центральной аптеки, на площади Славы и в Пионерском сквере на улице Ильича, сообщает TagilCity.ru.

Обслуживанием фонтанов в Нижнем Тагиле занимается ООО «Гидравлика», которое проводило аналогичные работы и в прошлые годы. Фонтаны в разных районах города работают с 12:00 до 00:00.

Фонтан в центре города, у ЗАГСа Ленинского района, работает со светомузыкой, сейчас она включается в 21.00.

Напомним, «Гидравлика» будет обслуживать городские фонтаны ближайшие три года. На это городские власти выделили 20 млн рублей. Согласно требованиям к содержанию объектов, компания обязана заниматься работами по замене воды, очистке декоративных элементов, днищ и стенок чаш от мусора, грязи и ила, проводить проверку работоспособности систем электро- и водоснабжения и ревизию иного оборудования. Подготовку к зимнему сезону должны начать 1 октября.