В Нижнем Тагиле заработала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области начала работать горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии» готовы проконсультировать всех желающих с 7 сентября по 12 октября. Тагильчане могут получить консультацию по будням с 8:30 до 17:00 по телефону 8(912)642-06-23.

«Тематическое консультирование поможет гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками, — отмечают в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. — Сотрудники ведомства также предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом».

Напомним, в этом году иммунизации населения будет уделено особое внимание из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, так как распространение сезонного гриппа и ОРВИ может привести и к росту заболеваемости COVID-19. Всего осенью в Нижнем Тагиле планируется вакцинировать против гриппа 65% жителей города.