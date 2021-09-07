В Нижнем Тагиле заработал консультационный центр «Инфопомощь»

Новая коммуникационная площадка «Инфопомощь» для оказания консультативной и информационной помощи жителям города открылась на базе Центральной библиотеки. Здесь тагильчане смогут получить ответы на вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, предоставлением мер социальной поддержки, услугами в области занятости населения, санаторно-курортным лечением, реабилитацией инвалидов.

Обратиться в «Инфоцентр» можно каждый понедельник в Центральной городской библиотеке с 15:00 до 17:00. В работе центра смогут принять участие как государственные и муниципальные специалисты, так и некоммерческие организации.

«Есть множество небольших общих вопросов, с которыми тагильчанам приходится обращаться в различные службы, тратить своё время на получение информации, консультации. Это касается и Пенсионного фонда, и управления социальной защиты населения, и других структур. Площадка создана, чтобы всю информационную помощь человек мог получить здесь», — заявил вице-мэр по социальной политике Валерий Суров.

Проект «Инфопомощь» уже реализуется в Екатеринбурге. Его куратором является ассоциация «Особые люди». Нижний Тагил стал вторым городом, где появилась подобная площадка.