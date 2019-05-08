В Нижнем Тагиле запустят бесплатное такси для ветеранов Великой Отечественной войны

В Свердловской области стартовал социально значимый проект регионального Минсоцполитики, в рамках которого отдельные категории ветеранов Великой Отечественной войны смогут бесплатно передвигаться на такси, сообщается на сайте областного правительства.

Право на бесплатный проезд на такси получили инвалиды Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, участники Великой Отечественной войны, лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей.

Заявки на поездки принимаются по единому социальному телефону 8-800-300-8-100 с 8.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней). Как рассказал заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, позвонившему необходимо назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения. Данные в течение нескольких секунд проверяет сотрудник Минсоцполитики и принимает заказ.

«Заявку необходимо подавать заранее с указанием даты и времени запланированной поездки. При себе необходимо иметь удостоверение о праве на меры социальной поддержки для соответствующей категории», — отметил Евгений Шаповалов.

В Минсоцполитики подчёркивают: проект не приурочен ко Дню Победы и не завершится 9 мая. Благотворительная акция будет действовать и после праздников. Бесплатное такси будет действовать на территории Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Берёзовского, Среднеуральска, Арамили, Первоуральска, Ревды, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского.