В Нижнем Тагиле запустили горячую линию по летнему детскому отдыху

С 20 мая в Нижнем Тагиле начала работу горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и летнего отдыха. Она будет работать до 3 июня.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, тагильчане могут задавать свои вопросы, касающиеся качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, детского питания. Специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы по будням с 9.00 до 17.00. Кроме того, они расскажут, какие нормативные гигиенические требования предъявляются к конкретной категории товаров, а также проконсультируют по требованиям к услугам детского отдыха.

Обратиться к специалистам можно по телефону: 8 (3435) 41-83-62 либо по бесплатному номеру 8 800 555-49-43 (Единый консультационный центр Роспотребнадзора).