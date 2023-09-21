В Нижнем Тагиле запущен аппарат для диагностики и лечения онкопатологий стоимостью 160 млн рублей

В нижнетагильском филиале Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) для проведения лучевой терапии введены в эксплуатацию магнитно-резонансная диагностическая система и линейный ускоритель. Мощное и современное оборудование стоимостью более 160 млн рублей было закуплено по национальному проекту «Здравоохранение». Благодаря новым мощностям для диагностики и лечения опухолевых патологий количество МРТ-исследований в СООД увеличится до 15 тысяч, а число сеансов лучевой терапии вырастет до 7 тысяч, сообщили в медучреждении.

«Раньше для прохождения высокоточной магнитно-резонансной диагностики ежегодно около 6 тысяч пациентов из Нижнего Тагила и ближайших населённых пунктов были вынуждены ездить в Екатеринбург, в основной корпус областного онкодиспансера. Запуск в работу нового аппарата в филиале СООД позволит проводить необходимые исследования для этих пациентов рядом с домом», — пояснил главврач Свердловского областного онкологического диспансера Борис Мейлах.

На новом оборудовании можно проводить диагностику опухолей любых локализаций: органов брюшной полости, малого таза, печени, прямой кишки, головного мозга, а также метастазов злокачественных опухолей. Имеется возможность динамических исследований в процессе лечения. Томограф с широкой апертурой гентри позволяет снизить частоту отказов пациентов от исследований вследствие клаустрофобии. Аппарат снабжён полным набором необходимых катушек и специализированным программным обеспечением, ориентированным на онкопатологии.

Ещё один современный аппарат, установленный в нижнетагильском филиале областного онкодиспансера, — линейный ускоритель. Он предназначен для проведения дистанционной лучевой терапии пациентам со злокачественными образованиями. На новой системе радиотерапии используется трёхмерное планирование, пространственная оптимизация доз облучения, рентгенологический контроль позиционирования пациента перед каждым сеансом. Благодаря этому достигается высокая точность подведения дозы к мишени и снижается лучевая нагрузка на окружающие здоровые ткани, что повышает эффективность противоопухолевого лечения и качество жизни пациентов. Ранее для того, чтобы получить такое современное радиотерапевтическое лечение, жители Горнозаводского округа ездили в столицу Среднего Урала.

«В Свердловской области с 2019 года успешно реализуется региональный проект “Борьба с онкологическими заболеваниями”. Его главная цель — снижение смертности от злокачественных новообразований, поэтому ранней диагностике опухолей врачи уделяют особое внимание. В результате с 2019 года доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, увеличилась с 54,6% до 58%», — подчеркнул замминистра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.