В Нижнем Тагиле закрываются 4 трамвайных маршрута

В связи с ремонтом путепровода по проспекте Мира с 15 июня ориентировочно до 1 сентября закрывается движение трамваев на участке от улицы Циолковского до кольца «Приречный мкрн». На период проведения ремонта не будут работать маршруты № 2, 3, 4, 8.

Движение трамваев организуется по временным маршрутам:

— № 1 УВЗ — ул. Островского. Все трамваи с закрываемого маршрута № 8 (три вагона) будут перенаправлены на маршрут № 1. Расписание движения по маршруту № 1 на совпадающем участке от УВЗ до ост. «пр. Ленина» остаётся таким же, как у маршрута № 8;

— № 9 ВМЗ — пр. Ленина — Тагилстрой. Все трамваи с закрываемых маршрутов № 2 (два вагона) и № 4 (один вагон) будут перенаправлены на маршрут № 9;

— № 15П ГГМ — Выя — Приречный мкрн. Четыре вагона с закрываемого маршрута № 3 будут перенаправлены на маршрут № 15П.

Предпоследний изменённый рейс 15-го маршрута ГГМ — пр. Ленина — пр. Мира — Красный Камень — Выя — ул. Островского — пр. Ленина — Новая Кушва будет следовать с ГГМ напрямую в депо «Новая Кушва». Три утренних дежурных поезда (1, 2, 3) начнут курсировать по изменённой трассе.

Расписание движения трамваев по изменённым маршрутам опубликовано на сайте предприятия tagiltram.ru.