В Нижнем Тагиле закрывается сеть супермаркетов «Райт». Помещения займут магазины другого бренда

В Нижнем Тагиле закрывается сеть супермаркетов «Райт». По информации Е1.ru, помещения займут магазины «Перекрёсток» и «Пятёрочка».

Первым в городе закроется магазин на улице Ломоносова. С 4 по 10 мая там проходит ликвидация товара со скидками до 90%. Однако у тагильчан такая акция не вызвала особого интереса, несмотря на рекламу, очереди из-за распродажи не стали больше обычного. К тому же многие покупатели были разочарованы условиями: так как на ценниках не указан размер скидки, люди оставляли выбранные товары на кассе, узнав цену.

С началом рекламной кампании в магазине уже не было свежего мяса и рыбы. В официальном сообществе сети магазинов «Райт» во «ВКонтакте» сообщается также о закрытии торговых точек в Екатеринбурге, Уфе, Стерлитамаке, Нефтеюганске и Тюмени.

«Они будут закрываться поэтапно, каждые две недели. Остаются только супермаркеты “Монетка”», — сообщили Е1.ru в пресс-службе сети.

Сообщается, что площади сети в Свердловской области займут 15 новых магазинов «Перекрёсток». Однако собственник помещения по Ломоносова, в котором находится «Райт», ищет новых арендаторов на портале Avito за 1000 рублей за квадратный метр в месяц.

«В рамках сделки X5 Retail Group (компания, управляющая сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель". — Прим. ред.) получила права долгосрочной аренды 21 объекта совокупной торговой площадью около 33 тысяч квадратных метров. Они расположены в Свердловской и Тюменской областях, а также в Башкирии и Ханты-Мансийском автономном округе», — прокомментировали в X5 Retail Group.

В результате сделки количество супермаркетов «Перекрёсток» в городах региона вырастет в два раза. А сеть «Райт» полностью уйдёт с рынка. О причинах закрытия в компании не сообщают, ссылаясь на коммерческую тайну.