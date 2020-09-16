В Нижнем Тагиле закончили ремонт ещё трёх дорог в рамках БКАД

В Нижнем Тагиле состоялась приемка трёх дорог, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД). Комиссия приняла в эксплуатацию объекты в центре города по улице Горошникова и проспекту Строителей, а также на улице Чайковского на Вагонке.

Как рассказали в пресс-службе муниципалитета, на двух центральных улицах города было заасфальтировано более 40 тысяч кв. м дорожного полотна. Также заменены бортовые камни, отремонтированы канализационные колодцы и люки, обустроены газоны, оборудованы пешеходные переходы с искусственными неровностями и тактильной плиткой, предназначенной для ориентирования людей с ограничениями по зрению.

«Результаты испытания асфальтобетона положительные. Выявленные на проспекте Строителей замечания по комфортной городской среде и нюансы, связанные с передвижением маломобильных граждан, подрядчик устранит в ближайшее время», — отметил председатель приёмной комиссии Николай Новиков.

На улице Чайковского, которая раньше была брусчатой, привели в нормативное состояние более 4 тысяч кв. м дорожного полотна. Нареканий к качеству работ у комиссии не возникло, дорога принята в эксплуатацию без замечаний.

«Дорога не ремонтировалась долгое время. Сегодня вдоль всей улицы современное, соответствующее национальным стандартам дорожное асфальтобетонное покрытие, новый бортовой камень, восстановлены газоны и ограждения, отремонтированы подходы со стороны улицы Ильича, въезды во дворы многоквартирных домов и частный сектор», — рассказал директор компании «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

В мэрии напомнили, что гарантия на каждый из объектов дорожного строительства составляет три года.

В Нижнем Тагиле в этом году уже сданы 16 объектов, отремонтированных в рамках БКАД, работы на ещё 12 будут завершены до 15 октября.