В Нижнем Тагиле зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Сегодня в мэрии Нижнего Тагила состоялось заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии по вопросам распространения ОРВИ и гриппа на территории города. По информации заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора Ольги Котовой, на прошлой неделе в Нижнем Тагиле зарегистрировано 3276 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Это на 5% выше показателей предыдущей недели, но меньше аналогичного периода прошлого года.

«Среди детей до двух лет уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 10%, в категории детей от трёх до шести лет он остался на прежнем уровне, среди школьников также зафиксировано снижение на 5%, и только у взрослого населения мы зафиксировали рост на 16%», — рассказала Ольга Котова.

За прошлую неделю в Нижнем Тагиле лабораторно подтверждён грипп у двадцати заболевших. Специалисты отмечают, что в основном это грипп типа B, не склонный к эпидемиологическому распространению и входящий в комплексную вакцину. Участники межведомственной комиссии сделали вывод, что необходимо продолжить мероприятия по контролю заболеваемости ОРВИ и гриппом и своевременно принимать меры по разобщению организованных коллективов детей и переводу их на дистанционное обучение. Ольга Котова обратила внимание на то, что важную роль в остановке распространения ОРВИ играют дезинфекция помещений и обеззараживание воздушной среды.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров подчеркнул, что на сегодняшний день в Нижнем Тагиле все образовательные учреждения работают в штатном режиме. По его данным, на карантине находятся лишь несколько групп дошкольных образовательных учреждений.