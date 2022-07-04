В Нижнем Тагиле зафиксирован резкий рост числа попыток самоубийств среди несовершеннолетних

В 2021 году в Нижнем Тагиле зарегистрировано 12 попыток суицидов среди несовершеннолетних, четверо подростков скончались. При этом годом ранее был всего один летальный случай гибели ребёнка в результате самоубийства.

Как уточняется в докладе «О положении семьи и детей в городе Нижний Тагил по итогам 2021 года», размещённом на портале мэрии, в основном это дети, проживающие в неполных семьях. В двух случаях при проведении проверки были выявлены факты злоупотребления родителями спиртными напитками, но вместе с тем семьи ранее на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних не состояли, в поле зрения сотрудников органов внутренних дел и субъектов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних не попадали.

Всего за 2021 год сотрудниками полиции проведено 1 148 проверок по фактам получения травм детьми. По их результатам возбуждено 5 уголовных дел по фактам причинения побоев, лёгкого вреда и средней тяжести вреда здоровью и вынесено 1 143 постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, связанных с травматизмом несовершеннолетних.