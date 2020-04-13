В Нижнем Тагиле задержан водитель Nissan, который скрылся после ДТП с мотоциклом

В ночь на 13 апреля у дома № 42 по улице Фрунзе автомобиль Nissan Almera, двигающийся в сторону улицы Космонавтов, сбил мотоциклиста на Yamaha, ехавшего в попутном направлении. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, авария произошла около 22:45. После столкновения автомобиль покинул место ДТП. По сообщению подписчиков сообщества «Инцидент Нижний Тагил», за рулём Nissan был нетрезвый мужчина с девушкой на пассажирском сиденье. Спустя некоторое время автомобиль был обнаружен у дома № 31 по улице Фрунзе.

26-летний водитель мотоцикла получил тупую травму живота, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой кисти и был госпитализирован в Демидовскую больницу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий днём 13 апреля сотрудниками Госавтоинспекции водитель Nissan был установлен и задержан. Им оказался 35-летний местный житель. В дорожной полиции отметили, что медосвидетельствование у него не проводилось. В отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП. Санкции данной статьи предусматривают лишение водительского удостоверения до полутора лет либо административный арест на срок до пятнадцати суток.