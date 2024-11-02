В Нижнем Тагиле задержали женщину с наркотиками

23 октября в ходе оперативных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил остановили в городе автомобиль такси, в котором в качестве пассажира ехала 45-летняя тагильчанка. По оперативной информации, женщина подозревалась в незаконном обороте наркотических веществ. Увидев полицейских, пассажирка попыталась спрятать несколько свёртков с наркотиками под ковриком заднего сидения машины.

При осмотре транспортного средства оперативники обнаружили и изъяли 5 пакетиков, обмотанных изолентой. Пассажирку задержали и доставили в дежурную часть отдела. Согласно заключению экспертов, в пакетиках находилось наркотическое вещество метадон общей массой 1,22 грамма.

«Установлено, что в день задержания подозреваемая распивала спиртные напитки с друзьями. В какой-то момент тагильчанке захотелось острых ощущений и она заказала посредством мессенджеров наркотики. Затем вызвала такси и поехала к месту закладки. Забрав свёртки, подозреваемая планировала уехать домой и продолжить веселье, однако машину такси остановили полицейские», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Полицейские установили, что ранее судимая за незаконный оборот наркотических веществ тагильчанка употребляет запрещённые вещества на протяжении 10 лет и состоит на учёте у нарколога.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

Время до суда тагильчанка проведёт под подпиской о невыезде.