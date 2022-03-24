В Нижнем Тагиле задержали вора-рецидивиста за кражу медных проводов с электропоезда «Ласточка» 

В Нижнем Тагиле задержали 32-летнего вора-рецидивиста за кражу медных тросов с двух вагонов электропоезда «Ласточка». Как сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД по УРФО, 23 марта около 21:00 воришку заметил машинист тепловоза и позвонил в дежурную часть линейного отдела МВД. После обращения мужчины в полицию на место сразу выдвинулся наряд, который задержал злоумышленника.

«Мужчине на момент задержания уже удалось похитить тросы заземления с двух вагонов электропоезда “Ласточка” и начать демонтировать кабель ещё одного вагона», — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УРФО.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за кражи 32-летний житель Серова. Срезав тросы заземления, мужчина нанёс РЖД ущерб свыше 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).