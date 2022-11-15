В Нижнем Тагиле задержали семейную пару химиков-наркодилеров с несколькими килограммами мефедрона

Полицейские Нижнего Тагила задержали семейную пару, подозреваемую в изготовлении и приготовлении к сбыту синтетического наркотика мефедрон. Об этом АН «Между строк» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В Нижнем Тагиле на улице Авангардной полицейские из управления по контролю за оборотом наркотиков и их коллеги из ОП № 17 остановили автомобиль Citroen, в салоне которого находились 33-летний мужчина и его 41-летняя супруга. При осмотре машины сыщики обнаружили предметы и вещества, прямо указывающие на причастность задержанных к изготовлению наркотиков: канистра с мефедроном общей массой около 2,3 килограмма, посуда, реагенты, респираторы, перчатки и другие улики.

Полицейские также установили, что оба задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности: мужчина — за хранение наркотиков, мошенничество и кражу, а его жена — за умышленное причинение вреда здоровью.

«В беседе с полицейскими глава семейства дал признательные показания, пояснив, что решил подработать “химиком-закладчиком”. Реализуя преступный замысел, в интернете он приобрёл химические реактивы, погрузил их в автомобиль и вместе с женой в лесном массиве около села Петрокаменское изготовил наркотик, который в дальнейшем супруги намеревались сбывать на территории города. В отношении обоих фигурантов органами внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Мужчина заключён под стражу, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отметил полковник Горелых.

Расследование уголовного дела продолжается.