В Нижнем Тагиле задержали с героином ранее судимого наркодилера. Мужчина уверяет, что действовал по указанию полицейских из Екатеринбурга 

В Нижнем Тагиле задержали ранее судимого уроженца Первоуральска. При себе у 39-летнего мужчины было около 2,5 граммов героина. Как сообщает Е1.ru, на допросе мужчина уверял, что таким образом пытался внедриться в преступную группировку, но продавать ничего не собирался.
На мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в значительном размере). По словам задержанного, он действовал по указанию начальника антинаркотического отдела из управления в Екатеринбурге. После такого заявления делом заинтересовались сотрудники службы собственной безопасности МВД и ФСБ, которые сейчас проводят проверку, сообщает издание со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что задержанный ранее был неоднократно судим за кражи, вымогательство, повреждение имущества, тяжкий вред здоровью и угрозу убийством. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал мужчину на два месяца. В полиции Нижнего Тагила подтвердили задержание и возбуждение уголовного дела, но комментировать ситуацию не стали.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков совместно с полицейскими ППС в Дзержинском районе задержан ранее неоднократно судимый житель Первоуральска, 1983 года рождения по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств. У доставленного в отдел полиции мужчины при личном досмотре изъяты свёртки с запрещённым веществом. В дальнейшем оперативными сотрудниками обнаружено порядка 20 закладок с наркотиками на территории Дзержинского и Ленинского районов. Общая масса изъятого наркотика будет установлена после проведения необходимых экспертиз. В отношении подозреваемого возбуждён ряд уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков. Судом избрана мера пресечения в виде ареста», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское»