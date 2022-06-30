В Нижнем Тагиле задержали с героином ранее судимого наркодилера. Мужчина уверяет, что действовал по указанию полицейских из Екатеринбурга 

В Нижнем Тагиле задержали ранее судимого уроженца Первоуральска. При себе у 39-летнего мужчины было около 2,5 граммов героина. Как сообщает Е1.ru, на допросе мужчина уверял, что таким образом пытался внедриться в преступную группировку, но продавать ничего не собирался.

На мужчину возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в значительном размере). По словам задержанного, он действовал по указанию начальника антинаркотического отдела из управления в Екатеринбурге. После такого заявления делом заинтересовались сотрудники службы собственной безопасности МВД и ФСБ, которые сейчас проводят проверку, сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что задержанный ранее был неоднократно судим за кражи, вымогательство, повреждение имущества, тяжкий вред здоровью и угрозу убийством. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила арестовал мужчину на два месяца. В полиции Нижнего Тагила подтвердили задержание и возбуждение уголовного дела, но комментировать ситуацию не стали.