В Нижнем Тагиле задержали рецидивиста, ограбившего пожилую женщину

Накануне вечером в Нижнем Тагиле на улице Металлургов 38-летний мужчина ограбил 61-летнюю женщину. Грабитель вырвал из рук пенсионерки пакет с продуктами и кошелёк. Спустя несколько часов его задержали правоохранители.

«Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть отдела полиции № 19 около 18:40. Сотрудники полиции оперативно просмотрели записи с камер системы “Безопасный город”, на которых был зафиксирован злоумышленник. Незамедлительно были ориентированы дежурные экипажи на задержание подозреваемого», — прокомментировали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В этот же вечер мужчина был задержан на улице Пожарского экипажем вневедомственной охраны Управления Росгвардии, который находился на патрулировании. 38-летний злоумышленник утверждал, что пакет с продуктами принадлежит ему, но его доставили в дежурную часть, где его опознала пострадавшая. Похищенное изъяли и вернули владелице. Мужчина дал признательные показания.

Задержанный был ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж».