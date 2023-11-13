В Нижнем Тагиле задержали наркоторговок, которые маскировали свёртки под камни

В Нижнем Тагиле сотрудники транспортной полиции задержали двух женщин 35 и 36 лет, подозреваемых в сбыте наркотических веществ. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, женщины сами употребляли наркотики и решили заработать денег, раскладывая закладки. Наркотическое вещество для расфасовки женщины получали от поставщика путём общения через мессенджеры. Свёртки с наркотиком они маскировали под камни.

«При задержании в карманах курток женщин обнаружены свёртки, перемотанные изолентой. В сумке 35-летней женщины обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились более 30 свёртков, замаскированных под камни. В квартире одной из женщин сотрудники полиции обнаружили следы фасовки наркотиков: весы, ложку со следами вещества, пакеты, изоленту, глину. Глину женщины использовали, чтобы маскировать свёртки с наркотиками под камни», — сказали в ведомстве.

Сотрудники полиции выяснили, что женщины оставляли закладки в подъездах жилых домов, фотографии с местом размещения отправляли через соцсети поставщику наркотического вещества. Закладки, оставленные женщинами, впоследствии обнаружены оперативниками в жилых домах Дзержинского района и на улицах Нижнего Тагила. Общая масса изъятого у женщин вещества составила 7 граммов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 228 УК РФ. Расследование продолжается. Обе женщины находятся под подпиской о невыезде.