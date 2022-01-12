В Нижнем Тагиле задержали наркоторговца из Кировской области, находящегося в федеральном розыске

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 22-летнего жителя Кировской области, который находился в федеральном розыске за сбыт наркотических веществ.

Как сообщила пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское», полицейским поступила оперативная информация о возможном месте закладок в лесу недалеко от посёлка Пырловка. В ходе слежки оперативники задержали мужчину, который раскапывал снег между деревьев. При нём был свёрток, обмотанный синей изолентой. Эксперты обнаружили в свёртке 40 пакетиков. В них оказался мефедрон общей массой около 80 граммов.

Оперативники выяснили, что молодой человек скрылся от органов следствия в Кировской области, где в отношении него возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. Также в 2021 году он привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

В Нижний Тагил мужчина приехал в ноябре 2021 года и проживал на съёмной квартире в Дзержинском районе.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.