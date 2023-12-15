В Нижнем Тагиле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в 1997 году

Ряд федеральных СМИ сообщает, что полицейскими из Санкт-Петербурга в Нижнем Тагиле задержан 47-летний подозреваемый в убийстве. Преступление произошло ещё в 1997 году. В квартире на проспекте Науки Северной столицы России было обнаружено тело 27-летней девушки. Тогда сыщики не смогли по горячим следам найти убийцу.

Уточняется, что задержанный мужчина окончил заочное отделение факультета сценических искусств, но по специальности не работал. Накануне подозреваемого доставили в Санкт-Петербург и поместили в изолятор временного содержания.